Gökçeada feribot seferleri 3 güne düşürüldü

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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine gerçekleştirilen feribot seferleri korona virüs tedbirleri kapsamında haftada 3 güne düşürüldü.

Konuya ilişkin Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar şöyle; “ 02/04/2020 tarihli 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Gökçeada feribot seferleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere 3 gün yapılacak olup diğer günler yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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