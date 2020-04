Çanakkale’de ‘evde kal, biz sana kitabını getiririz’ uygulaması Korona virüs kitap satışlarını düşürdü

Çanakkale’de uzun yıllar faaliyette olan bir kitabevi, korona virüs salgını nedeniyle muhteşem bir kampanya başlattı. Vatandaşların sağlığını düşünen kitabevi çalışanları, ‘Evde kal Çanakkale, biz sana kitabını getiririz’ diyerek evlere servis başlattı.

Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta çok uzun süredir faaliyette bulunan bir kitabevi korona virüs salgınından dolayı vatandaşlara güzel bir hizmet sunuyor. Devlet yetkililerinin ‘Evde kal’ çağrılarına destek veren ve bunu geliştiren kitabevi çalışanı Faruk Akdemir, “Ülkemizde ve dünyada maalesef korona virüs salgını var. Bütün devlet yetkilileri insanların evde kalmasını tavsiye ediyor, biz de buna uyduk. ‘Evde kal Çanakkale, biz sana kitabını getiririz’ diye bir kampanya başlattık. Bütün Çanakkale’ye kitap servisi yaparak kapılarına kadar götürüyoruz” dedi.



Tüm kitaplar mevcut

Okuma kitabından, ders kitaplarına kadar geniş bir yelpazeye sahip olduklarını kaydeden Akdemir, “Aradıkları her tür kitap mevcut. Ana sınıfından, ALES hazırlığa kadar çok geniş bir ürün yelpazemiz var zaten. İnsanların evden çıkmasını engellemek için faydamız olsun diye sosyal medyada da devamlı çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşın bu kampanyaya ilgisi şu anda oldukça yüksek. Aslında ilk günler biraz düşüktü ama biz bunun duyurularını yaptıkça insanların merakını da celp etti. Şu an gayet evde kal çağrısına uyuyorlar ve kampanyaya da destek veriyorlar. Evden çıkmıyorlar, biz de kitapları evlerine götürüyoruz” diye konuştu.

Korona virüs öncesine göre kitapların satışlarının düştüğünü de sözlerine ekleyen Akdemir, “Şu anda çok fazla düşüş var ama biz işten ziyade insanların evde kalmasını istiyoruz. Çünkü, akşama kadar buraya gelen giden olursa maalesef bizim de sorunlar yaşama ihtimalimiz olur” şeklinde konuştu.



Temassız ödeme

Kredi ya da banka kartlarıyla da temassız ödeme seçeneği sunan kitabevinin bu uygulaması vatandaşlardan tam not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.