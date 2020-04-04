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Restoranlar kapanınca balık halinde çeşit arttı, fiyat ucuzladı

DHA

Restoranlar kapanınca balık halinde çeşit arttı, fiyat ucuzladı


Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de balık halinde, 15 Nisan'da gırgır ve trol tekneleri için başlayacak olan av yasağı öncesinde balık bolluğu yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihracatın durmasının yanı sıra restoranların da kapalı olması nedeniyle her tür balık tezgaha girerek, vatandaşa satılmaya başlandı. Balık bolluğunun yanında fiyatlarda da düşüş yaşandı. 
Koronavirüs salgını tedbirlerinin artırıldığı bu dönemde vatandaşlar için en güvenli alışveriş mekanlarından birisi de balık tezgahları oldu. Balık halinden alışverişin hem açık havada yapıldığını, hem de balık etinin koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten esnaf, yine de balık haline gelmeye çekinen müşterilerinin evlerine servis yaparak, taleplerini karşıladıklarını söyledi. Balık halinde 15 Nisan'da gırgırlar ve trol tekneleri için başlayacak olan av yasağı öncesinde ise bolluk yaşanıyor. Bunun en önemli sebebi de ihracatın ve restoranların kapalı olması olarak gösteriliyor. Öte yandan, normal zamanda ihracata giren ya da restoranlar tarafından alınan bazı pahalı balıklar dahi bu nedenle tezgahlarda vatandaşlara satışa sunuluyor.
'HERKES BOL BOL BALIK YİYOR'
Balık hali esnafı Engin Tunç, koronavirüs salgınına rağmen tezgahlarda bir sıkıntı olmadığını ve balığın bol olduğunu söyledi. Tunç, "İnsanların bu koronavirüsle imtihanı bizi de etkiledi. Çünkü insanların çoğu evden çıkamadı. Biz de çözümü evlere servis yaparak bulduk. Müşterilerimiz telefonla sipariş veriyorlar. Bizde balık siparişlerini evlere kadar götürüp, teslim ediyoruz. Herkes bol bol balık yiyor. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini söylüyorlar. Çünkü doğal bir gıda. Sosyal mesafeyi koruyarak balık halinde de alışverimizi yapıyoruz" dedi.
'BİZİM BALIK SIKINTIMIZ YOK'
Denizlerimizde 15 Nisan'da başlayacak olan av yasağının Çanakkale özelinde bir sıkıntı yaşamayacağını da belirten Tunç, "Bizim balık sıkıntımız yok. Çünkü Saros Körfezi ve Boğaz'da dalyanlarımız var. Onlarda sardalya, istavrit, zargana, gümüş her türlü balık çıkıyor. Büyük merkezler biraz bu konuda mağdur olabilirler. Bizim balık sıkıntımız olmuyor ama büyük merkezlerde biraz sıkıntı olur. Mesela hamsi biter. Çünkü sezonu bitiyor. İstavrit bulamazlar. Olta balıkları tutulur yine, hiç balık olmaz değil de bu da fiyatlara rakam olarak yansır. 30 liraya aldığımız istavriti, 50 liraya yiyebiliriz. Üretim azaldıkça fiyatlar yükselecektir" diye konuştu.
Karadaki denetimlerin denizde de yapıldığını belirten Tunç, "Denizin içerisinde bir teknedesin. Dolayısıyla bir temas oluyor. Bu yüzden Sahil Güvenliğin kontrolleri daha da sıkılaşıyor. Bizim özel ruhsatlı dediğimiz, yani oltayla yiyecek kadar balık tutanlara koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak geldi. Gırgır gibi büyük tekelerin tayfaları kalabalık, limanlara da geliyorlar ve çıkıyorlar. Dolayısıyla bir temasta bulunuyorlar. Tedbir amaçlı çoğu tekneler sezonu erken kapattı diye duyduk. Büyük tekneler ince balık dediğimiz sardalya, istavrit, hamsiyi bol miktarda tutuyordu. Troller de mezgit tutuyordu ve tezgahlara renk katıyordu. Gırgırların yasak dönemiyle beraber trollerinde yasak dönemi başlıyor" dedi.
'VATANDAŞLAR BU BALIKLARI YARI FİYATINA ALABİLİRLER'
İhracatın ve restoranların kapalı olması nedeniyle tüm balıkların tezgaha girdiğini belirten Tunç, şunları söyledi:
"Örneğin sinarit balığı direkt ihracata gidiyor. Dolayısıyla ihracat kapanınca son 1 aydır bu balıklar tezgahlarımıza düştü. Şimdi İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde, büyük merkezlerde restoranlar da kapandı. O yüzden bu balıklar tezgahımıza geliyor. Vatandaşlar bu balıkları yarı fiyatına alabilirler. Mercanlar, iri levrekler, çupralar, sinaritler, sarıgözler bunlar ihracata giden balıklarımızdı. Şimdi hepsi tezgahlarımızda satılıyor. Halkımız bol bol yesin."
Hal çalışanı Refik Varol ise balık fiyatlarının koronavirüs salgını sonrası düştüğünü söyledi. Tezgahtaki balıkların daha önceki fiyatları ile şimdiki fiyatlarını karşılaştıran Varol, "Barbunya balığı var. Normalde bu barbunya balığının kilosu 150 liradan aşağıya düşmez. Ama şu anda tezgahımızda 100 lira. Biraz daha ufak boyları vardı, barbunyanın kilosu 120 liraydı, şu anda 80 lira. Dülger balığımız var, kilosu 140 liraydı, şu anda 60 lira. Mercan balıklarımız 400500 gramlık olduğu zaman onların kilosu 140150 liraydı, şu anda kilosu 40 lira. Fener balığının kilosu 30 lira. Normalde bu balığın kilosu 65 lira ve bana göre dünyanın en lezzetli balığıdır, sadece kuyruk kısmı yeniyor. Güveci, kavurması her şeyi olur. Kalamar şu anda 60 lira, normalde 90 lira kilosu. Tekir balığının kilosu 90 liraydı, şu anda 60 lira. Fiyatlar şu anda haddinden fazla düşük" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ
2020-04-04 09:01:17

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