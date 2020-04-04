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Çanakkale’ye otobüs ve minibüs girişleri durduruldu

İHA

Çanakkale'de, korona (Covid19) virüsü tedbirleri kapsamında il merkezine ilçelerden otobüs ve minibüslerin girişleri durduruldu.

Çanakkale’ye otobüs ve minibüs girişleri durduruldu

Çanakkale’de, korona (Covid19) virüsü tedbirleri kapsamında il merkezine ilçelerden otobüs ve minibüslerin girişleri durduruldu.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararlar doğrultusunda kent merkezine ilçe ve köylerden otobüs ve minibüs girişleri durduruldu. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ise şöyle; “Ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle; il merkezinden ilçelere, beldelere ve köylere, ilçeler, beldeler ve köylerden il merkezine, ilçelerden beldelere ve köylere, belde ve köylerden ilçe merkezlerine, beldelerden köylere ve köylerden beldelere gerçekleştirilen her türlü toplu taşıma faaliyetlerinin (personel ve işçi servisleri ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine yapılan il içi yolcu taşımacılığı hariç) 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına, belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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