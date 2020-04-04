Çanakkale için turuncu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale için turuncu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (6090 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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