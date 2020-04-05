Çanakkale´de 250 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi

Bu hafta da 'evde kal'malık hava!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, polisin düzenlediği operasyonda 250 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, savcılıktaki ifadesinin ardından idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte dezenfektan üretimi yapan bir kişi yakalandı. Operasyonda 250 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında kaçak ve sağlıksız üretim yapmak suçundan idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise, kent merkezindeki 1 medikal firması ile 1 eczaneye fahiş fiyattan ürün sattıkları gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü'nce işlem yapılarak, 10'ar bin TL idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-04-05 11:56:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.