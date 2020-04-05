Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2)

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GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı. ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-04-05 20:34:15



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