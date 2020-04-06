Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Çanakkale'den saat 11.30, Kilitbahir'den ise 11.00'de yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu hatlarındaki seferler ise devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-04-06 10:45:57
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