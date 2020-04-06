Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

<br>GÜNEY MARMARA'DA YARINKİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ<br>Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle, Güney Marmara'da Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-04-06 17:44:41<br>
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