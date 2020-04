Eğitimciler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, CNC lazer kesim cihazıyla sağlık çalışanlarına destek için günde bin adet siperlikli maske üretiyor.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsü insanların sağlığını tehdit etmeye devam ederken, Türkiye'de salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına her kesimden destek geliyor. İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimi gerçekleştiriyorlar. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Hayri Ulutaş, Mobilya İç Mekan Tasarım Alan Şefi Fatih Şemey ve Mobilya ve İç Mekan Tasarım Atölyesi Öğretmeni Emir Korkmaz tarafından çalışmaların devam ettiği atölyede her gün bin adet maske üretiliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, “CNC makinemizde çizilmiş olan maskelerin burada montajı yapılıyor. Tamamen İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz öncülüğünde şu ana kadar yaklaşık 8 bin adet üretim yapıldı. Çanakkale Valisi, Biga Kaymakamı ve İl Genel Meclis üyelerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür ederiz. Meslek Liselerimiz ve diğer okullarda da yapılan çalışmalara her türlü desteği vereceğiz” dedi.

