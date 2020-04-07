Seyir halindeki araç alev alev yandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde seyir halindeki araç alev alarak yandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Lapseki ilçesi Lapseki Köprüsü'nde meydana geldi. Lapseki’den Çanakkale istikametine seyir eden bir araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin sardığı araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. O esnada bölgede bulunan bir vatandaş ise yanan aracı telefonu ile görüntüledi. Cep telefonuyla yanan aracı çeken vatandaşın arabanın LPG’li olduğunu belirtmesi ve çevredekileri uyararak uzaklaştırması dikkatlerden kaçmadı.

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