Çanakkale´de kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de iki iş yerinde yapılan denetimlerde kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince iki iş yerinde yapılan denetimlerde ilgili şartları taşımayan ve gerekli izin belgesi bulunmayan 500 ml´lik kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi. Solüsyonlar, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.<br>Haklarında yasal işlem yapılan S.S. ve C.S., emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-07 09:37:26<br>

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