Yunan Sahil Güvenlik’i can salı ile ölüme terk etti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları kendi kara sularında yakaladıkları 15 düzensiz göçmeni motoru olmayan bir can salına bindirerek açık denizde kaderine terk etti. Düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik’i kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan motorsuz ve denizde sürüklenen bir can salı tespit edildi. Can salı içerisinde Somali uyruklu 4 erkek, 5 kadın, 6 çocuk toplam 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.