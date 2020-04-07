(Görüntülü) Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyor

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ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici süreliğine iptal edildi.<br>Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, boğaz hattında etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hattı arasında yapılması planlanan feribot seferlerinin geçici süreliğini iptal edildiğini duyurdu.<br>Gestaş'tan yapılan açıklamada; "Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerimiz saat 09:30, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerimiz saat 10:00 itibariyle olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.<br>Öte yandan, Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler ise devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale <br>2020-04-07 11:09:31<br>

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