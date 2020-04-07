Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (2)

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<br>ÇANAKKALEECEABAT ARASINDAKİ BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ<br>Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale'den saat 13.00, Eceabat'tan ise saat 12.00'de hareket etmesi planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-04-07 11:52:55<br>

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