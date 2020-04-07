Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale’de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle, ÇanakkaleEceabat arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle ÇanakkaleEceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “07.04.2020 Salı günü Eceabat'tan saat 12:00, Çanakkale'den saat 13:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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