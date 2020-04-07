Yorgun pelikan, bakım sonrası doğaya salındı

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, yorulup düşen pelikanı çoban Erhan Sezer (52) buldu. Pelikan, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yapılan bakımının ardından doğal ortamına salındı.<br>Lapseki ilçesi Ayazma Deresi mevkisinde dün hayvan otlatan çoban Erhan Sezer, hareketsiz yatan pelikan buldu. Pelikanı motosikletindeki meyve kasası içinde evine getiren Sezer, ardından da <br>Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.<br>Eve gelen ekipler, pelikanı teslim aldı. Yorgun olduğu belirlenen pelikan, bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salındı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-07 15:09:07<br>
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