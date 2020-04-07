Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3)

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<br>ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI<br>Çanakkale'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasında sabah saat 10.00'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri, Kilitbahir'den saat 16.00 itibariyle başladı. Çanakkale'den ise saat 16.30 itibariyle başlayacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-04-07 16:08:19<br>

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