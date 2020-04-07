Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (4)

<br>LAPSEKİ-GELİBOLU SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI<br>Çanakkale'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle LapsekiGelibolu arasında sabah saat 09.30'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri saat 17.30 itibarıyla başladı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-07 18:07:30<br>
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