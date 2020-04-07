Çan’da köy minibüsü yolcularına 392 lira ceza kesildi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde emniyet güçleri tarafından korona ile mücadele kapsamında yapılan yol kontrollerinde kararlara uymayan minibüs şoförü ve yolculara 392’şer lira ceza kesildi.

Çan ilçesinde uygulama noktasında yapılan kontrollerde Çan Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde, ilçeler ve köyler arasında, özel araç dışı ulaşımı 15 gün süre ile geçici olarak durdurulma kararı alınmasına rağmen ilçeye yolcu taşıması yapan bir köy minibüsü durduruldu. İlçe girişinde durdurulan minibüs içindeki şoför ve yolculara güvenlik güçleri tarafından karara uymadıkları gerekçesiyle 392’şer lira ceza kesildi. Minibüs sürücüsü ve yolcular çıkan karardan haberleri olmadıklarını belirtirken, görevliler de, “Kolluk kuvvetlerimiz ve köy imamlarımız köy camilerinde uyarılar yapılıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.