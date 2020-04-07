Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (5)

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<br>GÖKÇEADA'YA YARIN TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ<br>Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-04-07 19:15:22<br>

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