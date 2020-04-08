Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

"Bu gidiş gidiş değil"

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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada; “08.04.2020 Çarşamba günü, KabatepeGökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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