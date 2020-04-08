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Engelli vatandaştan, kampanyaya anlamlı bağış

DHA

Cihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Eceabat ilçesinde yaşayan yürüme engelli Sadrettin Uray (60), emekli maaşının bir kısmını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. 1973 yılında geçirdiği trafik kazasında bir ayağını kaybeden Karslı Sadrettin Uray, ailesi ile birlikte gittiği Hollanda'da bir engelli derneğinde çalıştıktan sonra 6 yıl önce emekli olup, ülkeye kesin dönüş yaptı. Çanakkale'nin Ecebat ilçesinde yaşamını sürdüren Uray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası´na destek verdi. Sadrettin...

Engelli vatandaştan, kampanyaya anlamlı bağış

<br>Cihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Eceabat ilçesinde yaşayan yürüme engelli Sadrettin Uray (60), emekli maaşının bir kısmını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>1973 yılında geçirdiği trafik kazasında bir ayağını kaybeden Karslı Sadrettin Uray, ailesi ile birlikte gittiği Hollanda'da bir engelli derneğinde çalıştıktan sonra 6 yıl önce emekli olup, ülkeye kesin dönüş yaptı. Çanakkale'nin Ecebat ilçesinde yaşamını sürdüren Uray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası´na destek verdi. Sadrettin Uray, emekli maaşının 2 bin TL´sini kampanyaya bağışladı. <br>Bir süre önce de Mehmetçik Vakfı'na bin lira bağış yaptığını belirten Sadrettin Uray, "Bugünlerde vatanımızın, milletimizin yanında olmak gerekir. Ben de görevimi yaptım ve `Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin TL bağışladım. Ayrıca bin TL de Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptım. Allah hayırlarımızı kabul etsin, vatanımıza, milletimize, devletimize bir zeval vermesin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Cihan BAYRALI<br>2020-04-08 11:53:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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