Engelli vatandaştan, kampanyaya anlamlı bağış

<br>Cihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Eceabat ilçesinde yaşayan yürüme engelli Sadrettin Uray (60), emekli maaşının bir kısmını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>1973 yılında geçirdiği trafik kazasında bir ayağını kaybeden Karslı Sadrettin Uray, ailesi ile birlikte gittiği Hollanda'da bir engelli derneğinde çalıştıktan sonra 6 yıl önce emekli olup, ülkeye kesin dönüş yaptı. Çanakkale'nin Ecebat ilçesinde yaşamını sürdüren Uray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası´na destek verdi. Sadrettin Uray, emekli maaşının 2 bin TL´sini kampanyaya bağışladı. <br>Bir süre önce de Mehmetçik Vakfı'na bin lira bağış yaptığını belirten Sadrettin Uray, "Bugünlerde vatanımızın, milletimizin yanında olmak gerekir. Ben de görevimi yaptım ve `Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin TL bağışladım. Ayrıca bin TL de Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptım. Allah hayırlarımızı kabul etsin, vatanımıza, milletimize, devletimize bir zeval vermesin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Cihan BAYRALI<br>2020-04-08 11:53:08<br>
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