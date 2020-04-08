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Fatih sondaj gemisi Çanakkale boğazından geçti

İHA

Türkiye Petrolleri A.O.'ya ait 'Fatih' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Fatih sondaj gemisi Çanakkale boğazından geçti

Türkiye Petrolleri A.O.’ya ait ‘Fatih’ sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
229 metre uzunluğundaki ultra derinsu sondaj gemisi olan ‘Fatih’ Ege Denizi istikametinden Çanakkale Boğazı’na saat 12.30 sıralarında ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine geldi. Nara Burnu açıklarından Marmara Denizi’ne doğru ilerleyen Fatih sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı’ndan İstanbul Haydarpaşa Limanı’na gideceği bildirildi. Gemiye, Çanakkale Boğazı’nı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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