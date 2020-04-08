Çanakkale Valiliği, kamu personeline 60 bin maske dağıttı

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, koronavirüs ile mücadele eden kamu personeline, Valilik tarafından 60 bin maske dağıtıldı.<br>Çanakkale Valiliği'nce, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında; Vefa Sosyal Destek Grubu, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarında halkın hizmeti için fedakarca görevini yerine getiren kamu personeline 36 bin, ilçelerde görev yapan kamu personeline dağıtılması için ilçe kaymakamlıklarına 24 bin olmak üzere, Çanakkale genelinde görev yapan kamu personeline toplam 60 bin maske ulaştırıldı.<br>Ayrıca koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Çanakkale Valiliği'nce, il merkezinde faaliyet gösteren 50 aile hekimine toplam 2 bin 500 maske, 50 dezenfektan, 50 sıvı sabun ve 50 yüz siperliği dağıtımı yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-08 21:50:30<br>

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