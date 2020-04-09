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Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA

Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

<br>Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması´na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.<br>Ege Denizi'nden bugün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması´na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısından önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.<br>Rus savaş gemilerine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-04-09 10:10:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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