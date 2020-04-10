Çanakkale’de kontrolde olan askerler birliklerine kavuştu

Çanakkale 116. Jandarma Eğitim Komutanlığına vatani görevini yapmaya gelen 120 er, korona virüs tedbirleri kapsamında Eceabat’ta bulunan Gençlik Konuk Evindeki 14 günlük sağlık kontrolünün ardından birliklerine gönderildi.

Sağlık Bakanlığının Korona virüsle mücadele kapsamında Askeri Birliklere Katılacak Kişilere Yönelik Alınması Gerekli Tedbirler genelgesi gereği vatani görevini yapmak için 116. J. Eğitim Komutanlığına katılan 120 jandarma eri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konuk Evinde 14 günlük gözlem ve kontrol altına alınmıştı. Kontrolleri tamamlanan askerler birliklerine gönderildi.

Burada 120 jandarma erinin Eceabat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 gün boyuna günde iki kez ateş ölçümü takibi yapıldı. 9 Nisan 2020 tarihi itibariyle gözlem ve kontrolün ardından jandarma erlerinin vatani görevini tamamlamak için 116. Jandarma Eğitim Komutanlığına sağlıklı olarak gönderildiği bilgisi verildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, “Valiliğimizce korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerinin uygulamalarını yerinde yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan ve gerekli olan tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bizlere emanet edilen gençlerimiz Vatani görevini tamamlayıp sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.

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