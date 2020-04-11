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Çanakkale’de Covid-19’u yenen hasta yataklı servise alındı

İHA

Çanakkale'de Korona virüs (Covid19) tanısı ve ciddi solunum yetmezliği bulunan A.A.(63), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Uzun ve başarılı bir tedavi süreci geçiren A.A., solunum cihazından ayrılarak yataklı servis bölümüne alındı.

Çanakkale’de Covid-19’u yenen hasta yataklı servise alındı

Çanakkale’de Korona virüs (Covid19) tanısı ve ciddi solunum yetmezliği bulunan A.A.(63), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Uzun ve başarılı bir tedavi süreci geçiren A.A., solunum cihazından ayrılarak yataklı servis bölümüne alındı.
Konuya ilişkin hastaneden yapılan resmi açıklamada, “63 yaşındaki A.A. isimli hastamız 24.03.2020 tarihinde Covid19 tanısı ve ciddi solunum yetmezliği ile yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak uzun ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından 06.04.2020 tarihinde solunum cihazından ayrılarak takip ve tedavisinin kalanı için hastanemiz yataklı servisine alındı. Hastalarının sağlığına kavuşması yoğun bakımda hizmet sunan sağlık personelinde de motivasyon ve mutluluğa yol açtı. Genel durumu iyi olan hastamızın bir süre daha takibinin ardından taburcu edilebilecek” ifadelerine yer verildi.
23 Mart 2020 23.03.2020 tarihinde pandemi hastanesi olarak belirlenmesinin ardından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesindeki yoğun bakım ünitesi hızlı bir hazırlık sonrasında yoğun bakım ihtiyacı olan Covid19 olası tanılı hastalara hizmet vermeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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