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Selin hemşireden markete koşanlara isyan Selin hemşire, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi

İHA

Selin hemşireden markete koşanlara isyan Selin hemşire, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Selin Gümüş, 31 şehirde 2 günlük sokağa çıkma yasağının duyurulduğu saatlerde alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlara tepki gösterdi. Bir aydır korona virüse karşı savaş verdiklerini belirten Gümüş, “Bizi korona değil cehalet öldürecek" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Cuma akşamı yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından binlerce vatandaş alışveriş yapmak için açık olan market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Çanakkale'de pandemi hastanesine dönüştürülen ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi TPN Ünitesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaşananlara tepki gösterdi. Hemşire Gümüş yayınladığı videoda, “Ben sokağa çıkma yasağıyla alakalı marketlere akın eden o insan topluluğu için birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Çanakkaleliyim. Bizim ecdadımız yıllar önce bu topraklarda bir kuru ekmekle, üzüm hoşafıyla savaş kazanmış. Kimse 2 gün aç ölmezdi. Polisimiz, jandarmamız ne güne duruyordu? Bir ihtiyacınız varsa onlar da size temin edebilirdi. Ne demek yani marketlere, oraya buraya akın etmek? Tekel büfeleri boşaltılmış. Yazık değil mi? Yaklaşık 1 aydır bir savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar, diğer sektörlerdeki birçok insan. Ne oldu? 2 saatte çöpe atıldı. Benim arkadaşlarım çocuklarını görmeden çalışıyor. Bize hak mı, reva mı bu? Niye böyle bir şey yapıldı ki? Gerçekten bizi korona değil cehalet öldürecek. Umarım çok mutlusunuzdur bu durumdan” dedi.
Selin hemşirenin bu videosu sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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