(Görüntülü) Çanakkale'de karantinadaki 156 vatandaş tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Çanakkale'de karantinadaki 156 vatandaş tahliye edildi

DHA

ÇANAKKALE'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Öğrenci Yurtlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından getirilerek karantinaya alınan 156 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. 156 kişi 8 otobüs ile Türkiye'nin 33 iline gitmek üzere yola çıkarıldı. Katar'dan 86, Belarus'tan 27, Kazakistan'dan 75 ve Rusya'dan 12 vatandaş Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunda karantina altına alındı. 14 gün boyunca burada tüm...

(Görüntülü) Çanakkale'de karantinadaki 156 vatandaş tahliye edildi

ÇANAKKALE'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Öğrenci Yurtlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından getirilerek karantinaya alınan 156 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. 156 kişi 8 otobüs ile Türkiye'nin 33 iline gitmek üzere yola çıkarıldı.<br>Katar'dan 86, Belarus'tan 27, Kazakistan'dan 75 ve Rusya'dan 12 vatandaş Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunda karantina altına alındı. 14 gün boyunca burada tüm ihtiyaçları karşılanan 200 vatandaşın yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmadı. 29 Mart'ta karantinaya alınan ve bugün 14 günlük süresi dolan 156 kişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve emniyet ekiplerince toplam 8 otobüsle uğurlandı. 156 kişinin Türkiye'nin 33 iline gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Katar'dan gelen 44 kişinin ise 3 Nisan'da karantina alınması nedeniyle 18 Nisan Cumartesi günü tahliye edileceği açıklandı.  Tahliye edilen vatandaşlar otobüse binerken Çanakkale Valiliği tarafından hediye paketi takdim edildi. <br>Öte yandan 14 günlük karantina süresi boyunca yurtlarda iyi bakıldıklarını söyleyen vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale <br>2020-04-13 11:46:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de karantinadaki 156 vatandaş tahliye edildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de karantinadaki 156 vatandaş tahliye ...
(Görüntülü) ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale ...
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çanakkale'de karantinadaki 156 vatandaş tahliye edildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de karantinadaki 156 vatandaş tahliye ...
Çanakkale’de karantinada bulunan 200 kişiden 150 tanesi tahliye edildi Farklı ülkelerden gelen 200 Türk vatandaşı, Çanakkale’de karantina altına alınmıştı. Karantina süreci tamamlanan 150 kişi bugün tahliye edildi.
YEREL HABERLER Çanakkale’de karantinada bulunan 200 kişiden 150 ...
ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan ...
(Görüntülü) Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina ...
(Görüntülü) Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina ...
Ayıtdere göleti pelikanların uğrak yeri oldu
YEREL HABERLER Ayıtdere göleti pelikanların uğrak yeri oldu
Çanakkale'deki karantina misafirlerine kitap dağıtıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'deki karantina misafirlerine kitap ...
Selin hemşireden markete koşanlara isyan Selin hemşire, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi
YEREL HABERLER Selin hemşireden markete koşanlara isyan Selin ...
Sokakta insan olmayınca polis, güvercinleri besledi Vefalı Türk polisi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Sokakta insan olmayınca polis, güvercinleri ...
Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı
(Görüntülü) Selin hemşireden marketlere koşanlara tepki: Korona değil cehalet öldürecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Selin hemşireden marketlere koşanlara ...
Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi ...
Selin hemşireden marketlere koşanlara tepki: Korona değil cehalet öldürecek
YEREL HABERLER Selin hemşireden marketlere koşanlara tepki: Korona ...
Bayramiç’te ot yangını
YEREL HABERLER Bayramiç’te ot yangını
(Görüntülü) Sessizliği bürünen Türkiye'nin en büyük adası 'Gökçeada', havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sessizliği bürünen Türkiye'nin en büyük ...
(Görüntülü) Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e ...
Ayvacık Halk Eğitim Merkezi ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Ayvacık Halk Eğitim Merkezi ilçenin maske ihtiyacını ...
Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Sessizliği bürünen Türkiye'nin en büyük adası 'Gökçeada', havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sessizliği bürünen Türkiye'nin en büyük adası ...
4 yaşındaki Alpaslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Alpaslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X