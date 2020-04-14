Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, “15 Nisan 2020 Çarşamba KabatepeGökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. KapatepeGökçeada hattındaki iptal nedeniyle ÇanakkaleEceabat hattında; pazartesi, çarşamba ve cuma uygulanan; Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

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