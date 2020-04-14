Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

<br>Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.<br>Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.<br>Öte yandan ÇanakkaleEceabat hattında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uygulanan, Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-04-14 21:03:53<br>

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