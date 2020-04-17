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Kavgaya gelen polisleri pasta ve çiçeklerle karşıladılar

İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kavga ihbarı veren mahalle sakinleri, korona virüs salgını sebebiyle fazla mesai yapan güvenlik güçlerine tatlı bir sürpriz yaptı.

Kavgaya gelen polisleri pasta ve çiçeklerle karşıladılar

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kavga ihbarı veren mahalle sakinleri, korona virüs salgını sebebiyle fazla mesai yapan güvenlik güçlerine tatlı bir sürpriz yaptı.
Turhan Mahallesinin sakinleri, 155’i arayarak kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, çiçek ve pastayla karşılandı. Duygu yüklü anların yaşandığı mahallede vatandaşlar, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Polise kalkan eller kırılsın’ sloganları atarak, olay yerine gelen ekipleri alkış yağmuruna tuttu. Mahalle sakinlerine teşekkür eden polis ekipleri, korona virüs salgını sebebiyle sık sık sosyal mesafenin korunması için anons yaptı. Sürpriz, pastanın yenmesi ve ekiplerin tekrar alkışlanmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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