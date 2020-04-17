Yerli ve milli üretime destek, halk sağlığına ışık oldu

Çanakkale’de 2018 ve 2019 yılında il genelinde hayata geçirilen projeler, korona virüsle mücadeleye önemli katkılar sunuyor. Meslek liseleri üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artırarak; maske, yüz siperliği, bone, personel önlüğü, sedye örtüsü, hijyen amaçlı solüsyon, temizlik ve dezenfeksiyon üretimi için yaptığı çalışmaları artırarak halk sağlığına katkıda bulunuyor.

Yerli ve Milli Üretime Destek kapsamında korona virüsle mücadele kapsamında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, kaymakamlıklar, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Gestaş Deniz, Ulaşım, A.Ş.'nin katkılarıyla; 2018 ve 2019 yılında il genelinde hayata geçirilen projeler, korona virüs ile mücadele sürecinde halk sağlığına büyük katkı sağladı.

GMKA’nın 2018 Yılı Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı ile Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü 700 bin TL hibeyle İDA Kimya Üretim Atölyesi'ni kurdu. Atölyede korona virüs tedbirleri kapsamında üretim kapasitesini artırarak 6 ton el dezenfektanı, 125 ton ortam dezenfektanı, 10 ton çamaşır suyu, 15 ton sıvı sabun ve 10 ton yüzey temizleyici olmak üzere Toplam 166 ton dezenfektan üretimi gerçekleştirdi. Biga İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’de 613 bin 44 TL'lik hibe desteğiyle Atölyelerde lazer kesim makinesi ile 3060 adet Yüz Siperliği üretimi ve tüm kurumların kapı girişlerine konmak üzere el dezenfektan sütunu yapımı gerçekleştirildi. İlçelerde bulunan halk eğitim merkezlerinde toplam 26 bin 835 adet maske, çeşitli okullarda ise 3D yazıcı ile toplamda 317 siperlik üretildi.

Seri üretim faaliyetlerine başlanacak

Öte yandan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın Proje desteği ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı okullarda kurulan atölye, laboratuvar ve sınıflarda öğretmen ve öğrencilerin ‘Biz Bize Yeteriz’ diyerek başladığı Yerli ve Milli Üretime Destek kapsamında yapılan başarılı çalışmalarla korona virüs tedavi sürecinde kullanılmak üzere gerekli olan ventilatör (solunum cihazı) üretimi konusunda prototip çalışmaları devam ediyor. Prototip çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili kurumların ve uzmanların görüşleri alınarak seri üretim faaliyetlerine başlanılacak.

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