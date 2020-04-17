Çanakkale polisi 10 bin adet maske dağıttı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıttı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerde maske dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, yayalar ile sürücülere il merkezinde 5 bin, ilçelerde de 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet maske dağıttı.

Maske dağıtımlarının korona virüs tedbirleri kapsamında devam edeceği bildirildi.

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