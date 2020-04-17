Çanakkale BİLSEM'den, polise 100 koruyucu maske

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Bilim ve Sanat Merkezi´nde (BİLSEM), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yönetici ve öğretmenler tarafından üretilen 100 maske, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.<br>Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında polislerin kullanacağı siper maskeleri, BİLSEM'lerde görevli yönetici ve öğretmenler tarafından üretilerek tüm yurttaki İl Emniyet Müdürlüklerine teslim ediliyor. Bu kapsamda, Çanakkale BİLSEM'de üretilen 100 koruyucu maske, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Şube Müdürü Işıl Korkmaz, BİLSEM Müdürü Berna Aras Çakar tarafından, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-17 22:26:10<br>

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