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Çanakkale'de ak pelikanları görüntüledi

DHA

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, amatör olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Emrah Turan, Afrika üzerinden Avrupa'ya göç eden tepeli ve ak pelikanları, göç yolu üzerindeki Ezine ilçesi yakınlarındaki sulak alanda görüntüledi. Pelikanların fotoğraflarını çeken bir arkadaşından koordinatları aldığını belirten Turan, "Bu pelikanların izini sürerek, fotoğraflarını ve videolarını çekmeyi başardım. Tepeli ve ak pelikanlar, Afrika üzerinden Avrupa'ya şu anda göç halindeler" dedi. Kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan ve amatör olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan...

Çanakkale'de ak pelikanları görüntüledi

<br>Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, amatör olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Emrah Turan, Afrika üzerinden Avrupa'ya göç eden tepeli ve ak pelikanları, göç yolu üzerindeki Ezine ilçesi yakınlarındaki sulak alanda görüntüledi. Pelikanların fotoğraflarını çeken bir arkadaşından koordinatları aldığını belirten Turan, "Bu pelikanların izini sürerek, fotoğraflarını ve videolarını çekmeyi başardım. Tepeli ve ak pelikanlar, Afrika üzerinden Avrupa'ya şu anda göç halindeler" dedi.<br>Kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan ve amatör olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Emrah Turan, boş zamanlarında doğadaki canlıları takip edip, fotoğraf ve videolarını çekerek, özellikleri hakkındaki bilgileriyle birlikte sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Bu şekilde doğadaki canlıların korunması yönünde mesajlar da veriyor. Hobisini gerçekleştirirken, aynı zamanda doğadaki hayvanları da koruduğunu belirten Turan, bugüne kadar birçok hayvan çeşidini de fotoğraflayıp, kayıt altına aldığını belirtti.<br>Kuş fotoğrafçılığıyla başladığı hobisini gerçekleştirirken, doğada çok farklı canlı türleri olduğunu gören Emrah Turan, her türlü canlıyı fotoğraflamaya başladı. Son olarak, Afrika üzerinden Avrupa'ya göç eden tepeli ve ak pelikanları, göç yolu üzerinde yer alan Ezine ilçesi yakınlarındaki bir sulak alanda görüntüledi.<br>'BU İŞE YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇILIĞINI DA DAHİL ETTİM'<br>Bu zamana kadar birçok kuş çeşidi gördüğünü belirten Turan, "Bu hayvan türlerinin gerek fotoğrafını, gerekse videolarını çektim. Bu işe yaban hayatı fotoğrafçılığını da dahil ettim. Çanakkalemizde karaca popülasyonumuz var. Karacalar Çanakkale'nin değerli bir hayvanı ve koruma altındalar. Bu karacaları fotoğraflayıp, videolarını çektim. Çanakkale'de kurtlar var, onları çekemedim ama seslerini duyabildim. Boz ayı, porsuk bunların fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum" dedi.<br>'BİR ARKADAŞIMDAN KOORDİNATLARI ALDIM'<br>Şu anda kuşların üreme dönemi ve göç zamanı olduğunu da belirten Emrah Turan, şöyle konuştu:<br>"Bizim Çanakkale güzergahı da kuşların göç yolu üzerinde kalıyor. Daha önce hiç pelikan görmedim. Çanakkale'de pelikanların fotoğraflarını çeken bir arkadaşımdan koordinatları aldım. Bu pelikanların izini sürerek, fotoğraflarını ve videolarını çekmeyi başardım. Tepeli ve ak pelikanlar, Afrika üzerinden Avrupa taraflarına doğru şu anda göç halindeler. Bu pelikanların yanında birçok kuş türü de göç zamanını değerlendiriyor. Çanakkale'de bu kuşların uğrak noktalarından biri diyebiliriz. Tepeli ve ak pelikanların fotoğraf ve videolarını Ezine güzergahı üzerinde sulak alanda çektim. Pelikanları bulduğumda sulak alanda yıkanıyorlardı. Birbirleriyle oynuyorlardı. 19 pelikanı kayıt altına aldım. Ayrıca Çanakkale merkez noktalarında da 30'a yakın pelikan gördüm. Bu pelikanların renkleri değişebiliyor. Şu anda hafif toz pembesi rengi andıran bir renkteler, üreme dönemleri olduğundan." DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ<br>2020-04-18 08:40:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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