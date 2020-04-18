Karantinadan kaçan şahıs yakalandı 2 gün daha beklese karantina süreci bitecekti, şimdi yeniden 14 günlük karantina süreci başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde karantinadan kaçan şahıs yakalandı. İdarî para cezası kesilen ve hakkında adlî işlem yapılan şahıs tekrar karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylacık köyünden M.Ö.K. (33), başka bir ilden Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine giriş yaptığı için 14 günlük ev karantinasına alındı. Keskin, karantinanın 12. gününde ihlal yaparak aracıyla ilçe merkezine geldi. Keskin'in karantinaya uymadığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, şahsın kullandığı aracı 15 Temmuz Parkı önünde durdurdu. Otomobilden indirilmeden karakola götürülen Keskin, ihtiyaçlarını gidermek için ilçe merkezine geldiğini söyledi. Keskin'e idarî para cezası kesen polis ekipleri, adlî işlem de başlattı. Şahıs, evine götürülerek yeniden karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.