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(Görüntülü) Çanakkale?de Uzunalan Köyü 8 gündür karantinada

DHA

(Görüntülü) Çanakkale?de Uzunalan Köyü 8 gündür karantinada

 <br>ÇANAKKALE?nin Ayvacık ilçesine bağlı Uzunalan Köyü'nde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine uygulanan karantinada vatandaşlar sekizinci güne girdi.<br>İlçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan 70 nüfuslu Uzunalan Köyü'nde, 3 vatandaşın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da köyde 10 Nisan günü 14 süreyle karantina uygulaması başlatıldı. 24 Nisan günü sona erecek karantina nedeniye jandarma ekipleri, köy girişçıkışlarını şerit çekerek kapattı.<br>Uzunalan Köyü Muhtarı Cengiz Can, köyde 3 koronavirüs vakası bulunduğunu, bu nedenle 14 günlük karantina uygulandığını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale <br>2020-04-18 15:08:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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