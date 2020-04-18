Biga'da engelli gence doğum günü sürprizi

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde yaşayan engelli Ahmet Caner Kurtçu´nun (26), doğum günü Vefa Sosyal Destek Grubu Biga Belediyesi ekipleri tarafından evine getirilen pasta ile kutlandı.<br>İstanbul´da yaşayan Naime Ay, 26 yaşındaki engelli yeğeni Ahmet Caner Kurtçu´nun doğum gününü kutlamak için Biga´ya gelmek ve doğum günü sürprizi yapmak istedi. Ancak koronavirüs salgını ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Biga´ya gelemeyen Naime Ay, Şirintepe Mahallesi´nde ikamet eden yeğeni Kurtçu için Biga Belediyesi´ni telefonla aradı.<br>Vefa Sosyal Destek Grubu Biga Belediyesi ekipleri ile irtibata geçen Naime Ay, "Biz Koronavirüs salgını ve İstanbul´da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Biga´ya gelemiyoruz. Engelli yeğenimin doğum gününü kutlamak istiyorum. Engelli yeğenime bir pasta ile doğum günü sürprizinde bulunabilir misiniz? Hem kardeşim Naide Kurtçu hem de yeğenim çok mutlu olacak" ifadelerini kullandı.<br>Bu talebi geri çevirmeyen Biga Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından hazırlattırılan doğum günü pastasıyla Ahmet Caner Kurtçu´nun evinin kapısını çaldı. Ekiplerin, mumları yakarak doğum gününü kutladığı Ahmet Caner Kurtçu çok mutlu olurken, anne Naide Kurtçu, Başkan Bülent Erdoğan ve ekiplere çok teşekkür etti.<br>Başkan Erdoğan ise, "Hayatta hiçbir şey 26 senedir engelli evladına fedakarca bakan Naide annemizin emeğinden ve yüzlerde oluşturduğumuz bu tebessümden daha kıymetli olamaz. İyi ki doğdun Ahmet Caner kardeşim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-18 17:04:38<br>

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