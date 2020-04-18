Çanakkale'de jandarma, 140 işletmeye 9 bin maske dağıttı

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında 140 işletmeye 9 bin maske dağıtıldı.<br>İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde 140 işletmeye koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 bin maske dağıttı. Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşlara, "Sen de evde kal, biz sizin için buradayız" çağrısında bulundu. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-18 19:52:46<br>

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