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DHA YURT - Yunanistan'dan Çanakkale'ye getirilen 89 gemi mürettebatı yurda yerleştirildi

DHA

YUNANİSTAN'da 3 Nisan'da karantinaya alınan ve testleri negatif çıkması sonucu otellere yerleştirilen El Venizelos isimli geminin 160 kişilik mürettebatı, Türkiye'ye getirildi. 160 kişilik mürettebattan 89'u koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Çanakkale'deki kız yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alındı. Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı. Covid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilirken, testleri negatif çıkanlar ise...

DHA YURT - Yunanistan'dan Çanakkale'ye getirilen 89 gemi mürettebatı yurda yerleştirildi

<br>YUNANİSTAN'da 3 Nisan'da karantinaya alınan ve testleri negatif çıkması sonucu otellere yerleştirilen El Venizelos isimli geminin 160 kişilik mürettebatı, Türkiye'ye getirildi. 160 kişilik mürettebattan 89'u koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Çanakkale'deki kız yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alındı.<br>Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı. Covid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilirken, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Karantina süreleri tamamlanan 160 kişilik grup Atina'dan dün sabah saatlerinde otobüslerle Türkiye'ye hareket etti. İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 160 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 87'si Türk 2'si yabancı olmak üzere toplam 89 gemi mürettebatı saat 04.00 sıralarında 4 otobüsle Çanakkale'ye getirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'na yerleştirilen 89 kişi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. 89 kişi, AFAD ekiplerince tek tek yurda alınırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>Çanakkale'ye getirilen 89 kişinin AFAD ekipleri kontrolünde yurda girişinden görüntüler<br>Otobüslerin yurt önünden ayrılmasından görüntü<br>Kız yurdundan görüntü<br>Haber-Kamera: Burak GEZEN /ÇANAKKALE,(DHA)<br>(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)DHA-Gündem Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN<br>2020-04-19 07:00:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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