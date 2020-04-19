Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda döndü (3)

<br>GEMİ MÜRETTEBATI, ÇANAKKALE'DE KARANTİNADA<br>Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan 'El Venizelos' isimli geminin mürettebatından 89 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale'deki kız yurdunda 14 gün karantinaya alındı. <br>Yunanistan'ın Pire Limanı'nda 'El Venizelos' isimli gemi, yolcu ve mürettebatta koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantinaya alındı. 'Covid-19' testleri pozitif çıkan mürettebat ve yolcular, gemide tedavi edilirken, sonucu negatif olanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina süreleri tamamlanan 160 kişilik grup, Atina'dan dün sabah saatlerinde otobüslerle Türkiye'ye hareket etti. İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 160 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından 2'si yabancı 87'si Türk olmak üzere toplam 89 kişilik gemi mürettebatı, bugün saat 04.00'te 4 otobüsle Çanakkale'ye getirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'na yerleştirilen 89 kişi, 14 gün karantinaya alındı. AFAD ekiplerince 89 kişi, tek tek yurda yerleştirilirken, polis de güvenlik önlemi aldı.Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN<br>2020-04-19 10:25:27<br>

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