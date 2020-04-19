Çanakkale- Balıkesir sınırında koronavirüs denetimi

<br>Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde oluşturulan kontrol noktasında, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.<br>Hafta sonu için 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bu kapsamdaki şehirlerden olan Balıkesir'e sınır durumundaki Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, yol kontrol noktasında sıkı denetim uyguluyor. Çanakkaleİzmir yolunun BalıkesirÇanakkale il sınırı girişindeki kontrol noktasında 24 saat nöbet tutan jandarma ve sağlık ekipleri, Çanakkale'ye giriş yapan araçlardakilerin ateşini ölçüyor. Jandarma ekipleri, seyahat izin belgesi ve kimlik kontrolü de yapıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ<br>2020-04-19 16:13:34<br>

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