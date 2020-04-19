Çanakkale’de pazar sayısı 4 güne çıkarıldı

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, geçtiğimiz hafta korona virüs tedbirleri kapsamında haftada 2 güne indirdiği semt pazarlarını tekrar 4 güne çıkarma kararı aldı.

Çanakkale’de normalde haftada 4 gün kurulan semt pazarları, korona virüs salgı nedeniyle haftada 2 güne indirilince birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeniden bir karar alarak pazarların tekrar haftada 4 gün olacağını duyurdu.

Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Merkez İlçede haftada 4 gün (Salı, Cuma, Pazar günleri Cuma Pazarı bölgesinde ve Cumartesi günü ise Esenler Mahallesinde) olarak düzenlenmesine, Pazar yerlerinin saat 20.00’ye kadar vatandaşların alışverişe devam edebileceği şekilde açık tutulmasına oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

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