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Çanakkale’de trafik denetimleri

İHA

Çanakkale'de trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yağdı. Yapılan kontrollerde 72 araç sürücüsüne toplam 42 bin 328 lira idari para cezası kesildi.

Çanakkale’de trafik denetimleri

Çanakkale'de trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yağdı. Yapılan kontrollerde 72 araç sürücüsüne toplam 42 bin 328 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yaptıkları uygulamada toplam 554 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrol edilen araç sürücülerinden 72’sine toplam 42 bin 328 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, 4 araç da trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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