Koronaya aldırmadılar, maaş derdine düştüler Emekli maaşları yatan vatandaşlar, banka şubelerinin olduğu Çarşı Caddesi’nde uzun kuyruklar oluşturdu

Çanakkale’de emekli maaşları yatan vatandaşlar, banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ara sıra bozulan sosyal mesafe için polis ekipleri sık sık uyarılarda bulundu.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Çanakkale’de dün emekli maaşı yatan vatandaşlar, kentin en işlek noktalarından biri olan ve neredeyse tüm banka şubelerinin bulunduğu Çarşı Caddesi’nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ve zabıta ekipleri de cadde giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kimlik kontrolü yapılırken, banka önlerinde bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

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