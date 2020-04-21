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Koronavirüs nedeniyle balık tüketimi 2 kat arttı

DHA

Koronavirüs nedeniyle balık tüketimi 2 kat arttı

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE(DHA)ÇANAKKALE'de  koronavirüs salgınıyla birlikte balık tüketimi 2 kat arttı. 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen balık fiyatları ihracat yapılamaması ve restoranların kapalı olması nedeniyle artış göstermedi. <br>Koronavirüs salgını ile mücadelede uzmanların bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini açıklamaları, balığa rağbeti artırdı. Çanakkaleli balıkçılar, balık tüketiminin kentte 2 kat arttığını söyledi. Denizlerde av yasağının 15 Nisan günü başlamasına rağmen balık fiyatlarında geçen yıllardaki gibi artış yaşanmadı.  Balıkçılar, İhracatın durması ile restoranların kapalı olmasının balık fiyarındaki artışı engellediğini kaydetti.<br>Av yasağının ardından fiyatı artan tek balık ise istavrit oldu. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 30 liradan satılan istavrit, bugün 40 liradan tezgaha çıktı.<br>Çanakkale Balık Hali'nde mercan 80, hamsi 30, sardalya 15, ahtapot 50, levrek 60, çipura 45, uskumru 60 liradan müşteriye sunuldu.<br>'SARDALYANIN DÖNEMİ BAŞLADI'<br>Balıkçı Engin Tunç,"Sardalya balığı kışın bile 20 liraydı, şuan 15 lira. Çünkü sardalyanın dönemi başladı. Gırgırlar yasak olduğu için hamsi tezgahlarda gözükmüyor. İstavrit biraz fiyatlandı. Gırgırlara avlanmak yasa k olunca olta balıkları rağbet gördü. Dolayısıyla 30 lira olan istavrit 40 lira oldu. Sardalyada bir düşüş var. Bu sene sardalya bol. Vatandaşlarımız tezgalarda ucuz balık bulabilir. Restoranlar, ihracatın kapalı olması ve İstanbul'daki balık hallerinin hafta sonu kapalı olması nedeniyle büyük balıklar da tezgahlarımızda satılıyor" dedi.<br>'BALIK TÜKETİMİ 2 KATINA ÇIKTI'<br>Tunç, balık tüketiminin koronavirüs nedeniyle arttığını söyleyerek, "Çünkü bazı uzmanlarımız balığın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylediler. Dolayısıyla halkımız olağanüstü bir talep gösterdi. Koronavirüs nedeniyle insanlar evinden çıkamıyor. Biz evlere bile servis yapıyoruz. Balık tüketimi 2 katına çıktı. Et fiyatları da biraz yüksek. Bu yıl ahtapot bol. İhracat ve restoranların kapalı olması nedeniyle ahtapot yurt içinde tüketilmeye başlandı. Kilosu 80-100 liraya satılan ahtapot şu anda 45-50 liradan satılıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-04-21 15:09:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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