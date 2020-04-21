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Gökçeada feribot seferleri haftada 4 güne çıkarıldı

DHA

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 3 güne düşürülen feribot seferleri, yeni bir karar ile 4 güne çıkarıldı. Gökçeada´da koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Kabatepe-Gökçeada arasında haftanın her günü yapılan feribot seferlerini 3 güne düşürmüştü. Kurul, yeni karar ile bu hattaki sefer sayısını haftada 4 güne çıkardı.  Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında 28 Nisan tarihinden itibaren pazartesi, salı,...

Gökçeada feribot seferleri haftada 4 güne çıkarıldı

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 3 güne düşürülen feribot seferleri, yeni bir karar ile 4 güne çıkarıldı.<br>Gökçeada´da koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Kabatepe-Gökçeada arasında haftanın her günü yapılan feribot seferlerini 3 güne düşürmüştü. Kurul, yeni karar ile bu hattaki sefer sayısını haftada 4 güne çıkardı. <br>Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında 28 Nisan tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 gün sefer yapılacağını açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-21 20:37:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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