Çanakkale'de afet konutları projesi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale'de afet konutları projesi devam ediyor

DHA

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara yönelik inşa edilen konutların yapımı, koronavirüs tedbirler kapsamında devam ediyor. Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara yönelik Çevre ve şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce 11 Şubat 2019 tarihinde sözleşmesi yapılan, 'Çanakkale İli, Ayvacık ve Ezine İlçelerine Bağlı Köylerde Afet Konutu Yapım İşi' inşaat çalışmaları koronavirüse karşı alınan...

Çanakkale'de afet konutları projesi devam ediyor

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara yönelik inşa edilen konutların yapımı, koronavirüs tedbirler kapsamında devam ediyor.<br>Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara yönelik Çevre ve şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce 11 Şubat 2019 tarihinde sözleşmesi yapılan, 'Çanakkale İli, Ayvacık ve Ezine İlçelerine Bağlı Köylerde Afet Konutu Yapım İşi' inşaat çalışmaları koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sürüyor. Yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan özel proje kapsamında 20 köyde 246 konutun yapımında Nisan ayı itibariyle üst yapı işlerinde yüzde 68, altyapı işlerin de yüzde 78 fiziki ilerleme kaydedildi. 150 afet konutunun 2020 yılının haziran ayında, 96 afet konutunun 2020 yılının aralık ayında bitirilmesi planlanıyor. <br>Toplam 24 bin 490 metrekare kapalı alandan oluşan 100 metrekarelik 25 adet 2+1  konut, 90 metrekarelik 11 adet 2+1 konut ve 100 metrekare 210 adet 3+1 konut ve altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, paket arıtma ve yol) işlerinden oluşan proje kapsamında inşaat faaliyetleri işçiler ve görevli personelin sağlık ve güvenlikleri gözetilerek sürüyor.<br>Afet konutlarının su basman seviyesine kadar doğal kayrak taşı kaplama, tüm pencere imalatlarında pencere kolu ve vasistas sistemi, ısı yalıtımı, ahşap masif tablalı iç kapı kanatları ve kasaları, deprem esnasında maksimum enerji yutacak şekilde yüksek esneklik, depreme en dayanıklı sistem olan radye yapı temelleri gibi teknik özellikleri bulunuyor.<br>Korubaşı köyünde 27, Bektaş köyünde 20, Bademli köyünde 31, Koyunevi köyünde 16, Gülpınar köyünde 16, Tuzla köyünde 21, Babakale köyünde 23 afet konutunun betonarme, temel perde ve yalıtım, bims duvar, taş duvar imalatları, dış cephe kaba sıva ve mantolama imalatları tamamlandı. Kocaköy´de 12, Paşaköy´de 5, Çamköy´de 7, Kösedere´de 29, Köseler köyünde 3, Kestanelik köyünde 2, Belen köyünde 4, Balabanlı köyünde 2 ve Ahmetçe köyünde 3 konutun inşaat çalışmaları devam ediyor.<br>2020 yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlara teslim edilecek konutlar, kent dokusunu koruyan yöresel mimari ve doğal taş kaplama cephelerin modern yorumuyla, afet riskine karşı sağlam temellere oturan güçlü, betonarme bloklarıyla, güneş enerjisi ve ısı yalıtımı ile sürdürülebilir, minimum enerji harcayan, ekonomik konutlarıyla bölgede örnek teşkil edecek.<br>Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürü Haydar Özdemir, kontrol heyeti ve yüklenici firma ile birlikte Korubaşı, Bektaş, Bademli ve Koyunevi ve diğer köylerdeki inşaat sahalarında incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-22 13:16:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınıf öğretmeninden mest eden 23 Nisan kutlaması 23 Nisan’ı kutlayamayan öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi Bu sefer tam tersi oldu. Bir öğretmen, öğrencilerine 23 Nisan dolayısıyla çiçek gönderdi Korona virüs dolayısıyla iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri kapsamında 30 öğrencisine tek tek çiçek gönderip, bayramlarını kutladı
YEREL HABERLER Sınıf öğretmeninden mest eden 23 Nisan kutlaması 23 ...
Çanakkale’de korona virüs tedavisi gören 4 hasta taburcu oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de korona virüs tedavisi gören 4 hasta ...
Lapseki'de köy hayırlarına korona virüs engeli
YEREL HABERLER Lapseki'de köy hayırlarına korona virüs engeli
(Görüntülü) Koronavirüsü yenen Özçetin öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordum
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yenen Özçetin öksürdüğümde ...
Koronavirüsü yenen Özçetin: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordum
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Özçetin: Öksürdüğümde ciğerlerim ...
Gökçeada feribot seferleri haftada 4 güne çıkarıldı
YEREL HABERLER Gökçeada feribot seferleri haftada 4 güne çıkarıldı
Gökçeada seferleri 4 güne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Gökçeada seferleri 4 güne çıkarılıyor
(Görüntülü) Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını iddia etti, veteriner 'olmaz' dedi (2) -Yeniden 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını ...
ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, günlük 380 koronavirüs testi sonuçlanıyor
YEREL HABERLER ÇOMÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, günlük 380 ...
Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını iddia etti, veteriner 'olmaz' dedi (2) -Yeniden
YEREL HABERLER Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını iddia etti, ...
Çanakkale orman işletme müdürlüklerinde görev değişimi
YEREL HABERLER Çanakkale orman işletme müdürlüklerinde görev ...
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle balık tüketimi 2 kat arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle balık tüketimi 2 ...
Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor Bayramiç’te çiftçilikle uğraşan Gürsel Eskici, tavuklarını maydanoz ve suyuyla besleyince bir tanesi maydanoz desenli yumurtlamaya başladı
YEREL HABERLER Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor Bayramiç’te ...
Rus savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale ...
Koronavirüs nedeniyle balık tüketimi 2 kat arttı
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle balık tüketimi 2 kat arttı
(Görüntülü) Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz ...
Gençlik liderleri siperlik maske üretti
YEREL HABERLER Gençlik liderleri siperlik maske üretti
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
YEREL HABERLER Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta ...
Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün ayakları 250 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün ayakları 250 metreye ...
(Görüntülü) Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', ...
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale ...
Çanakkale’de trafik denetimleri
YEREL HABERLER Çanakkale’de trafik denetimleri
(Görüntülü) 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, 250 metreye ulaştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, 250 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X