Çanakkale'de afet konutları projesi devam ediyor

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara yönelik inşa edilen konutların yapımı, koronavirüs tedbirler kapsamında devam ediyor.<br>Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara yönelik Çevre ve şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce 11 Şubat 2019 tarihinde sözleşmesi yapılan, 'Çanakkale İli, Ayvacık ve Ezine İlçelerine Bağlı Köylerde Afet Konutu Yapım İşi' inşaat çalışmaları koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sürüyor. Yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan özel proje kapsamında 20 köyde 246 konutun yapımında Nisan ayı itibariyle üst yapı işlerinde yüzde 68, altyapı işlerin de yüzde 78 fiziki ilerleme kaydedildi. 150 afet konutunun 2020 yılının haziran ayında, 96 afet konutunun 2020 yılının aralık ayında bitirilmesi planlanıyor. <br>Toplam 24 bin 490 metrekare kapalı alandan oluşan 100 metrekarelik 25 adet 2+1 konut, 90 metrekarelik 11 adet 2+1 konut ve 100 metrekare 210 adet 3+1 konut ve altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, paket arıtma ve yol) işlerinden oluşan proje kapsamında inşaat faaliyetleri işçiler ve görevli personelin sağlık ve güvenlikleri gözetilerek sürüyor.<br>Afet konutlarının su basman seviyesine kadar doğal kayrak taşı kaplama, tüm pencere imalatlarında pencere kolu ve vasistas sistemi, ısı yalıtımı, ahşap masif tablalı iç kapı kanatları ve kasaları, deprem esnasında maksimum enerji yutacak şekilde yüksek esneklik, depreme en dayanıklı sistem olan radye yapı temelleri gibi teknik özellikleri bulunuyor.<br>Korubaşı köyünde 27, Bektaş köyünde 20, Bademli köyünde 31, Koyunevi köyünde 16, Gülpınar köyünde 16, Tuzla köyünde 21, Babakale köyünde 23 afet konutunun betonarme, temel perde ve yalıtım, bims duvar, taş duvar imalatları, dış cephe kaba sıva ve mantolama imalatları tamamlandı. Kocaköy´de 12, Paşaköy´de 5, Çamköy´de 7, Kösedere´de 29, Köseler köyünde 3, Kestanelik köyünde 2, Belen köyünde 4, Balabanlı köyünde 2 ve Ahmetçe köyünde 3 konutun inşaat çalışmaları devam ediyor.<br>2020 yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlara teslim edilecek konutlar, kent dokusunu koruyan yöresel mimari ve doğal taş kaplama cephelerin modern yorumuyla, afet riskine karşı sağlam temellere oturan güçlü, betonarme bloklarıyla, güneş enerjisi ve ısı yalıtımı ile sürdürülebilir, minimum enerji harcayan, ekonomik konutlarıyla bölgede örnek teşkil edecek.<br>Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürü Haydar Özdemir, kontrol heyeti ve yüklenici firma ile birlikte Korubaşı, Bektaş, Bademli ve Koyunevi ve diğer köylerdeki inşaat sahalarında incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-22 13:16:57<br>

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